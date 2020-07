Goiânia tem, nesta quarta-feira (29), 16.018 confirmações do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O número teve acréscimo de 607 registros nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda informou que o total de mortes chegou a 441, com mais 12 confirmações desde ontem.

A SMS informou que o total de curados chegou a 13.798. Outras 371 pessoas seguem internadas para tratamento e 1.408 estão isoladas e monitoradas por equipes de saúde depois de testarem positivo e apresentarem sintomas leves, sem gravidade.

Considerando apenas as 441 mortes, o boletim mostra que 258 vítimas eram do sexo masculino e 183, do sexo feminino. A maioria das vítimas era idosa. Ao todo, 341 pessoas já tinham passado dos 60 anos. Os sintomas mais apresentados pelas vítimas foram falta de ar, tosse e febre.

A SMS ainda informou que 14.545 dos infectados não precisaram de internação para se recuperarem. Outras 1.473 foram internadas, sendo que 667 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Do total de infectados, 14.649 não tinham qualquer relação profissional com a área da saúde.