A Prefeitura de Goiânia decidiu ampliar para esta segunda-feira (9) a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com 31 anos ou mais depois do anúncio da chegada de novas doses. O agendamento, que pode ser feito pela internet, foi reaberto para os 13 pontos fixos, que funcionam das 8h às 17h, além do drive-thru no Shopping Passeio das Águas com distribuição de duas mil senhas a partir das 8h.

Neste sábado (7), apenas o drive-thru estava liberado para essa faixa etária. “Recebemos novas doses nesta semana e conseguimos ampliar o drive para 31 anos no Dia D. A partir desta segunda-feira, mais pessoas poderão agendar e receber o imunizante, reforçando sempre a necessidade daqueles que ainda não tomaram a segunda dose, para que compareçam o quanto antes”, destacou o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso.

A segunda dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer continuam sendo aplicadas para aqueles agendados para os dias 9 e 10 de agosto. As pessoas desse grupo devem comparecer em um dos locais indicados com o comprovante de primeira dose, sem a necessidade de agendamento, das 8h às 16h. A segunda dose da Coronavac também será aplicada para as pessoas com data marcada para dia 9.

Grupos prioritários continuam sendo atendidos no CSF Leste Universitário por meio de agendamento. Grávidas, puérperas e idosos podem receber segunda dose ou dose em atraso no Ciams Dr. Domingos Viggiano, que funciona das 8h às 17h.

Confira os locais de vacinação nesta segunda-feira (9):

▶Distrito Sudoeste

Primeira dose (com agendamento)

▪CIAMS Novo Horizonte

▪CSF RESIDENCIAL ITAIPU

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

▪CSF PQ. SANTA RITA

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

▪EM Francisco Matias

▶Distrito Noroeste

Primeira dose (com agendamento)

▪CSF VILA MUTIRÃO: D1

▪CSF BOA VISTA- D1

Segunda dose Pfizer e Astrazeneca (sem agendamento)

▪IGREJA DE CRISTO EM CÉLULAS DO JARDIM FONTE NOVA

▶Distrito Campinas Centro

Primeira dose (com agendamento)

▪CSF LESTE UNIVERSITÁRIO (UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA GRUPOS PRIORITÁRIOS)

▪CS CIDADE JARDIM

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

▪CSF CRIMÉIA OESTE

▪PUC - ÁREA I

▶Distrito Norte

Primeira dose (sem agendamento)

▪DRIVE THRU - SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

▪CIAMS URIAS – D2 DE PFIZER-450 VAGAS

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

▪PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR (AO LADO DO CSF GUANABARA I)

▶Distrito Oeste

Primeira dose (com agendamento)

▪CSF VERA CRUZ II

▪CS JOÃO BRAZ

▪CSF CERRADO IV

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

▪CSF SÃO FRANCISCO

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

▪SEST SENAT

▶Distrito Leste

Primeira dose (com agendamento)

▪UPA CHÁCARA DO GOVERNADOR

▪CSF RECANTO DAS MINAS GERAIS

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

▪UPA NOVO MUNDO

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

▪ESCOLA MUN. BÁRBARA DE SOUZA MORAIS

▶Distrito Sul

Primeira dose (com agendamento)

▪CS PARQUE AMAZÔNIA

Segunda dose Astrazeneca, segunda dose de Coronavac e em atraso (sem agendamento)

▪ESCOLA ROTARY GOIÂNIA OESTE