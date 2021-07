A Prefeitura de Goiânia informou que nesta quinta-feira (15) não abrirá drive-thru para aplicação de vacinas contra Covid-19. Ao todo, serão disponibilizados três pontos de vacinação para a primeira dose e dois para aplicação do reforço dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac.

A vacinação continua para pessoas com 39 anos ou mais no Ciams Novo Horizonte, CSF Vila Mutirão e UPA Jardim Novo Mundo, das 8h às 17h. O atendimento acontecerá exclusivamente por agendamento, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas e site oficial da Prefeitura de Goiânia.

Gestantes sem comorbidades, puérperas (até 45 dias após o parto) residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento.

A Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) aplicará a segunda dose de vacinas contra a Covid-19 em 954 pessoas que estão com data marcada para amanhã. Aqueles que estão com atraso no reforço de imunizantes AstraZeneca e Coronavac também podem ir aos pontos de vacinação.

As doses estarão disponíveis na Área 1 da PUC Goiás e no Salão Comunitário em frente ao CSF Guanabara 1, das 8 às 16h. Não há necessidade de agendamento e o atendimento acontecerá na modalidade pedestre.