Cidades Goiânia não registra nenhuma morte por Covid-19 neste domingo (20) Número de casos confirmados da doença subiu para 81.424

Com 46 novos registros de Covid-19 em Goiânia, o número de casos confirmados da doença subiu para 81.424, neste domingo (20). Nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas, permanecendo, portanto, 2.029 óbitos desde o início da pandemia na capital do Estado. De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 78.775 pessoa...