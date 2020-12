Goiânia não confirmou nenhum óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado na noite deste domingo (13). No total, o número de mortes por complicações do coronavírus (Sars-CoV-2) na capital é de 1.991.

Os novos casos confirmados nas últimas 24 horas foram 243 e agora o total é de 79.748. Além disso, 315 pessoas foram tidas como recuperadas no mesmo período, totalizando 77.022 desde o início da pandemia.