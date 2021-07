A Prefeitura de Goiânia informou que não abrirá pontos de vacinação para a primeira dose de vacinas contra Covid-19 nesta sexta-feira (15) por falta de imunizantes. As poucas doses restantes serão disponibilizadas para gestantes, puérperas e idosos no Ciams Dr Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América).

“O município aguarda a chegada de mais imunizantes para seguir com o Plano Municipal de Vacinação“, informou a administração municipal por meio da assessoria de imprensa.

Amanhã, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse que aplicará a primeira dose apenas para aqueles que já agendaram atendimento pelo aplicativo Saúde Aparecida e que aguarda novas remessas para retomar a imunização.

Segunda dose em Goiânia

A aplicação da segunda dose seguirá normalmente em sete locais da capital, sendo cinco escolas municipais, a Área-I da PUC e o Centro Comunitário do Jardim Guanabara, das 8h às 16h.

O atendimento continua sendo sem agendamento e na modalidade pedestre. Pela manhã, serão vacinadas as pessoas com nomes com iniciais A a L e à tarde de M a Z. Somente pessoas com segunda dose de AstraZeneca estão com data marcada para essa sexta.

Para tomar a segunda dose, a pessoa precisa levar um documento pessoal com foto e o comprovante da primeira dose. Mais informações, assim como o calendário de vacinação da segunda dose, estão disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia.

Locais para segunda dose nesta sexta-feira (16/7)

- Escola Municipal Francisco Matias

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

- Escola Municipal Coronel José Viana

- Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

- Escola Rotary Goiânia Oeste- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)- Área I da PUC Goiás