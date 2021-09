A vacinação de primeira dose contra a Covid-19 em Goiânia seguirá sem cobrança de agendamento até pelo menos a próxima quarta-feira (15). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estratégia busca alcançar os maiores de 18 anos que ainda não tomaram a vacina.

As unidades que serão oferecidas na próxima semana ainda não foram divulgadas. Desde a quinta-feira (09) o agendamento deixou de ser obrigatório, o que só no primeiro dia atraiu 4.522 pessoas que ainda não tinham recebido a primeira dose.

Reportagem do POPULAR publicada no sábado (4) mostrou moradores da periferia da capital que querem, mas não conseguem se vacinar por falta de internet, meios de transporte ou desinformação.

Além de buscar alcançar os mais vulneráveis, a dispensa de agendamento é estratégia para viabilizar o avanço da campanha e alcançar os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, já que a nova etapa deve observar a cobertura entre os adultos.

Vacinação neste sábado (11)

A SMS oferece para este sábado (11), 19 pontos para vacinação de primeira dose sem necessidade de agendamento. A organização dos locais é feita com distribuição de senhas conforme a capacidade de cada unidade, com atendimento das 8h às 17h.

O drive-thru Passeio das Águas continua aplicando a primeira dose sem agendamento, com a capacidade de atendimento para 2 mil senhas a partir das 8h. Outros nove locais aplicam vacinas da segunda dose, destinada a quem está com data prevista no cartão para o dia 10 de setembro ou em atraso.

Confira os locais de vacinação:

1ª dose – modalidade drive-thru – sem agendamento

Horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de 2 mil senhas

– Drive-thru do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1ª dose – modalidade pedestre – sem agendamento

Horário de funcionamento das 8h às 16h, com a disponibilização de senhas

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

– CS Vila Redenção: Rua R-7 esq. com Av. Jardim Botânico, s/n, Vila Redenção

– USF Itatiaia: Rua R-12, Qd. 11, s/n, Conjunto Itatiaia I

– USF São Judas Tadeu: Av. Brasília, Qd. 30, s/n, Setor São Judas Tadeu

– USF Jardim Guanabara I: Rua Porto Alegre, Qd. 13 Lt. 1, Jardim Guanabara I

– USF Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus, s/n, Residencial Vale dos Sonhos

– USF Antônio Carlos Pires: Rua ACP-4, APM-6, St. Antônio Carlos Pires

– USF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver, Qd. 32T, 1ª etapa, Conj. Vera Cruz I

– USF Vila Regina: Rua São Miguel, Qd. 28 Lt. 1, Vila Regina

– USF Jardins do Cerrado IV: Rua das Paineiras, APM-6, Qd. 21, Jardins do Cerrado IV

– USF Buena Vista: Al. João Amoreles, APM-11, Residencial Buena Vista I

– USF Goiânia Viva: Rua GV-17ª, Qd. 46, Reserva Ecológica do Residencial Goiânia Viva

– USF Eldorado Oeste: Rua Elo-22, Qd. 22 Lt. 35, Parque Eldorado Oeste

– USF Recanto das Minas Gerais: Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

– USF Santo Hilário: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro, Qd. 14 Lt.9, Bairro Santo Hilário

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 11 setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Ciams Doutor Domingos Viggiano: Praça C-201, Jardim América

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

– Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 11 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 11 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Ciams Doutor Domingos Viggiano: Praça C-201, Jardim América

– Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco