Goiânia permanece com 22 mortes confirmadas pelo novo coronavírus pelo terceiro dia. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta segunda-feira (11) mostra que o número de confirmações pela infecção do vírus Sars-CoV-2 passou de 693 para 736, com 43 novos casos.

Considerando os casos desde a última segunda-feira (4), as mortes tiveram aumento de 61%. Na data a cidade tinha 13 mortes confirmadas. Além disso, a SMS ainda informou que 194 dos 700 bairros da capital têm casos confirmados do novo coronavírus. Os setores Bueno e Oeste seguem no topo da lista com 73 e 57 casos, respectivamente. Dentro das confirmações, 397 são de pacientes do sexo feminino e 339 do sexo masculino.

Dentre os casos confirmados, 334 tiveram a investigação concluída. Deste total, 229 não precisaram ser internados, diferente de outros 105 que precisaram de atendimento médico em unidade de saúde para combater a infecção. Destes, 63 precisaram de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A maior parte das internações, de 77 pessoas, foi na rede privada. Apenas 28 foram na rede pública de saúde.