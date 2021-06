Os moradores de Goiânia com 57 anos ou mais estão liberados para agendarem a vacinação contra a Covid-19. O grupo passou a ser elegível nesta sexta-feira (4). O município terá postos de aplicação durante este fim de semana.

Com a ampliação, a capital está vacinando pessoas com 57 anos ou mais e os grupos prioritários, incluindo pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, trabalhadores da saúde e da educação, dos níveis Infantil, Fundamental e Médio. Para se vacinar é necessário fazer o agendamento prévio pelo aplicativo Prefeitura 24h.

Durante o sábado (5), a cidade não irá contar com atendimento drive thru. Serão quatro postos para pedestres: Escola Lions Clube Bandeirante, Escola Pedro Costa de Medeiros e Escola Francisco Matias e Área I da PUC.