Goiânia já tem mais de 6 mil casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 268 novos casos e cinco mortes pela doença. Ao todo, já são 6.225 casos confirmados e 139 pessoas mortas pela Covid-19 na capital.

Dos 6.225 casos confirmados, 4.962 estão curados, 200 internados, 924 em isolamento domiciliar e 139 mortos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (25) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Internações

Das 559 pessoas que moram em Goiânia e precisaram de internação, 49% foram atendidas na rede privada e 51% na rede pública, sendo que 281 (50%) utilizaram uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Perfil

Do total de pessoas infectadas em Goiânia, 52% são mulheres e 48% homens. A faixa etária mais afetada é a de pessoas com idade entre 20 e 39 anos, com 2.722 infectados.

Até o momento, 886 profissionais da saúde em serviço na capital já se infectaram com a Covid-19, sendo que oito morreram.

Os cinco bairros mais atingidos pela doença são: Setor Bueno (272), Jardim Guanabara (243), Setor Oeste (176), Jardim América (142) e Jardim Novo Mundo (136).