Tem início nesta quarta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 54 anos de idade, em Goiânia. A ampliação da faixa etária em pessoas sem comorbidades foi possível após a chegada de uma nova remessa de imunizantes no Estado. Do total, 30% são destinados aos grupos prioritários e 70% à população em geral.

Quem fizer parte desse grupo pode dirigir-se até um dos 20 postos de vacinação - 13 unidades de saúde, seis escolas e a Área I da PUC -, ou ao drive-thru do shopping Passeio das Águas, reaberto nesta quarta-feira, sem necessidade de agendamento.

Pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação senguem recebendo a primeira dose da vacina. Já os idosos que por algum motivo não tomaram o reforço, podem dirigir-se até um dos postos disponibilizados pela Prefeitura para este fim.