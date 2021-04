Cidades Goiânia inicia vacinação em idosos a partir de 61 anos com inicial do nome ‘C’ Esta etapa da imunização é referente à primeira dose da vacina e é estendida a profissionais da saúde a partir de 35 anos

Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Goiânia deu início à vacinação contra a Covid-19 em idosos com 61 anos ou mais, cujos nomes começam com a letra ‘C’. Esta etapa da imunização é referente à primeira dose da vacina e é estendida a profissionais da saúde a partir de 35 anos. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que pessoas com idade igual ou superi...