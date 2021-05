Cidades Goiânia inicia vacinação de pessoas com comorbidades nesta quarta-feira (5) Idosos e profissionais da saúde seguem recebendo a primeira e segunda dose do imunizante. Confira os requisitos e endereços

Nesta quarta-feira (5), Goiânia inicia a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. Nesta primeira etapa, a Secretaria Municipal de Saúde irá atender pacientes da Fase 1 preconizada pelo Ministério da saúde: pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos; g...