Cidades Goiânia inicia vacinação de adolescentes a partir de 12 anos nesta sexta-feira (1º) Quem fizer parte desse grupo pode realizar o agendamento pelo site ou aplicativo da Prefeitura. São oito postos de atendimento espalhados pela capital, com funcionamento entre 8h e 17h

