Cidades Goiânia inicia nova etapa da vacinação contra a Covid-19 O atendimento é realizado entre 8h e 17h em vários pontos da capital

Idosos com idade a partir de 61 anos, independente das iniciais do nome, receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia nesta sexta-feira (30). O atendimento segue nas modalidades drive-thru e pedestres (confira abaixo os endereços). O atendimento é realizado entre 8h e 17h, e não é necessário agendamento. Também serão imunizados com a primeira dose o...