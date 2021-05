Cidades Goiânia inicia imunização de pessoas com comorbidades a partir de 45 anos nesta quarta (12) Pessoas com Deficiência Permanente também estão entre o público alvo desta etapa. Gestantes a partir de 18 anos podem agendar vacinação com doses da Pfizer

A partir desta quarta-feira (12), Goiânia amplia vacinação contra Covid-19 e passa a imunizar pessoas com comorbidades ou com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 45 anos. As doses estão disponíveis em 22 pontos espalhados pela cidade. Com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anviv...