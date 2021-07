Nesta terça-feira (27), Goiânia inicia a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, contra a Covid-19, em pessoas com o aprazamento, conforme o cartão de vacinação, para os dias 28 e 29 de julho. O atendimento é realizado das 8h às 17h, sem agendamento, em sete postos de vacinação da capital, exceto na Área I da PUC que funciona até 16h.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

A população geral a partir de 35 anos também segue sendo imunizada sem agendamento prévio no drive-thru do Shopping Passeio das Águas e em três postos de saúde espalhados pela cidade, por agendamento, das 8h às 17h. Já a segunda dose da vacina Astrazeneca é aplicada em cinco escolas municipais e no Salão Comunitário Jesus Bom Pastor, sem agendamento, também das 8h às 17h.

Trabalhadores da saúde, educação e pessoas com deficiências ou comorbidades que ainda não receberam a primeira dose, podem ir até CSF Leste Universitário, mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Gestantes, puérperas e idosos em atraso seguem sendo atendidos na UPA Dr. Domingos Viggiano, de 8h às 17h.