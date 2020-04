O Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara abriu as portas nesta segunda-feira (6). Previsto para ser inaugurado somente no início de maio deste ano, o mais novo Hospital de Campanha, localizado no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia, foi escolhido para dar suporte neste momento com o atendimento de pacientes que se enquadrarem com o novo coronavírus (Covid-19).

Apesar de nenhum paciente ter dado entrada ainda na unidade até a noite desta segunda-feira (6), a secretária de saúde de Goiânia, Fátima Mrué, garante que o local já está preparado para o atendimento. Ela explica que inicialmente estão disponíveis 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda está sendo finalizada a montagem de dez leitos pediátricos, para atender pacientes com idade abaixo de 18 anos. Além disso, está previsto para que até o final de maio o hospital tenha 60 leitos. Destes, 50 para UTIs adulto e pediátrico, e as outras dez de enfermarias. “A capacidade máxima para expandir é de até 186 leitos na unidade de saúde”, destaca a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Funcionamento

Para aqueles que estiverem com sintomas e suspeita de ter contraído a Covid-19, não é possível dar entrada diretamente no hospital. O local receberá apenas pacientes regulados pela SMS de Goiânia, de acordo com o fluxo definido pela própria secretaria e critérios de gravidade. Os pacientes encaminhados pelas unidades pré-hospitalares serão os que apresentarem quadro clínico agravado e que precisarem de internação. “Receberemos aqueles que estejam com Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, sendo que o principal motivo para esta síndrome atualmente é o novo coronavírus”, esclarece a secretária municipal de saúde.

Para atender a demanda foram contratados mais de 300 profissionais, sendo 60 médicos para quando atingir a capacidade máxima de atendimento. Os médicos plantonistas são intensivistas e anestesistas, e terão apoio de especialistas, como cardiologistas, infectologistas e pneumologistas. O local também tem funcionários da parte administrativa, tecnológica e da área de nutrição.

Para evitar que entrem mais vezes em contato com os pacientes, a secretária explica que os médicos terão auxílio de outros profissionais por meio da telemedicina. “É uma rede montada de equipamentos que permite que o profissional fique de fora em uma sala de comando, veja o paciente e faça contato remoto com profissionais de outros estados, entre eles, de São Paulo, que estamos recebendo bastante apoio, e desta forma eles podem discutir os casos diariamente”, ressalta.

Já que o local é destinado a pacientes com quadro grave, e que necessitam de isolamento, os familiares de pacientes também não poderão ter contato com quem estiver internado na unidade. Por isso, as visitas serão feitas, de acordo com a SMS, apenas por videochamada.

Estrutura

Nesta segunda-feira, a titular da pasta, Fátima Mrue, esteve no local para mostrar as instalações do hospital. “A área construída é de 15 mil m² ,com três pavimentos, onde dois deles já estão prontos para atender os pacientes”, relata. “O prédio, que estava previsto para ser a maior maternidade do País, atenderá os casos de pacientes com a Covid-19 pelo tempo que ela durar”, acrescenta a secretária.

Já na parte interna, própria para isolamento, todos os leitos são individuais. “Essa maternidade, a estrutura física dela, já estava apropriada para este tipo de atendimento, então os leitos que eram individuais para acolher gestantes, antes com duas camas, foram adaptados e agora possuem uma cama”, explica a secretária.

O local também está equipado com máquinas de raios X e ultrassonografia. Além disso, possui ventiladores mecânicos, que estão disponíveis um para cada leito.

Para gerir a unidade de saúde, a SMS tem convênio com a Fundação de Apoio aos Hospitais das Clínicas (Fundahc) –instituição sem fins lucrativos - e Universidade Federal de Goiás (UFG).

Hoje, a fundação é responsável não somente pela unidade no Setor Vera Cruz, como também pela Maternidade Dona Íris e Nascer Cidadão.