Cidades Goiânia fará 'maratona da vacinação' contra a Covid-19 neste fim de semana

Goiânia irá realizar uma maratona de vacinação contra a Covid-19 no sábado (10) e domingo (11). No Paço Municipal, em formato drive-thru, serão 24 horas de aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19.