Cidades Goiânia está sem monitoramento da pandemia por bairros Plataforma Covid-19, que auxilia no planejamento do combate ao novo coronavírus, deixou de operar por inconsistências em dados. UFG e SMS definem solução

Desde o dia 1º deste mês, Goiânia está sem a compilação que apontava os dados relacionados à pandemia da Covid-19 por bairros. A informação constava na Plataforma Web Covid Goiás, desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), que começou a operar no dia 8 de abril deste ano, e no site da Prefeitura. Trata-se de um georreferenciamento que tem ajudado as autoridades ...