Goiânia está perto de alcançar a marca de 30 mil casos confirmados de coronavírus. A capital registrou mais 853 novos registros nas últimas 24 horas e soma, nesta sexta-feira (21), 29.503 confirmações. Destes, 15.536 são mulheres e 13.967 são homens.

Considerando o total de casos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que 26.393 já estão recuperados, 325 seguem internados e 2.008 testaram positivo nos últimos dias e estão sendo acompanhados por equipes da saúde da pasta.

O total de mortos chegou a 777 nesta sexta-feira, com 20 casos inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas. Destes, 466 eram do sexo masculino e 311, do sexo feminino. A maioria das vítimas, 610 ao todo, tinham mais de 60 anos.

Considerando as internações por conta da infecção pelo vírus Sars-CoV-2, a SMS informou que 27.381 não precisaram de tempo em unidades de saúde para tratamento, diferente de outros 2.122 pacientes, que passaram algum perído em unidades de saúde, sendo 959 em leitos de terapia intensiva.c