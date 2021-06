Cidades Goiânia está entre superespalhadoras da Covid-19, diz estudo Capital é listada por estudo entre 17 municípios que somam até 99% dos casos nos primeiros três meses da pandemia

Goiânia é uma das 17 cidades brasileiras que mais disseminaram o coronavírus (Sars-CoV-2). Juntas, as 17 capitais chegaram a ser responsáveis por até 99% dos casos nos três primeiros meses da pandemia iniciada em fevereiro do ano passado. E foi a partir destes municípios, com a rede de transportes rodoviários, que a Covid-19 se espalhou pelo País, de acordo com o estudo “O...