Levantamento feito pelo POPULAR mostra que Goiânia é uma das três capitais que estão mais atrasadas em relação à vacinação por faixa etária no País. Com público alvo a partir dos 44 anos de idade, a capital goiana só está mais adiantada que Belo Horizonte e está na mesma faixa que Palmas. As informações foram apuradas nas redes sociais e portais oficiais das prefeituras.

Cuiabá é a única capital brasileira que já está vacinando todos os adultos. Manaus está na faixa a partir dos 24 anos de idade – a capital do Amazonas recebeu doses extras por causa do grave surto que atingiu o Estado no primeiro semestre. Das 27 capitais brasileiras, 15 estão vacinando pessoas com menos de 40 anos (veja lista abaixo).

A diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Grécia Carolina Pessoni, diz que há uma disputa política entre municípios. Segundo ela, alguns municípios que anunciam diminuição nas faixas etárias nem sempre cumprem o calendário. Em Goiânia, até agora receberam a primeira dose 37% da população – 14% tomaram duas doses ou dose única.

Além disso, segundo Pessoni, há uma pressão de municípios do interior na capital. O último levantamento da SMS, de 26 de junho, mostra que 18% das pessoas que foram vacinadas no drive-thru vieram de outras cidades.

Confira lista:

São Paulo 40 anos

Porto Alegre 39

Florianópolis 40

Rio de Janeiro 41

Porto Velho 38

Curitiba 41

Salvador 41

Recife 37

Fortaleza 32

Sao Luis 30 (segunda chamada)

Manaus 24

Rio Branco 30

Maceio 37

Macapá 39

Vitoria 35

Cuiabá 18

Belém 34

João Pessoa 40

Teresina 40

Natal 39

Boa Vista 35

Aracaju 36

Campo Grande 40

Palmas 44

BH 47