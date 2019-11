Cidades Goiânia está entre as cidades mais infiéis do Brasil, diz site Levantamento foi realizado com base em dados de inscrição feitos no ano passado; Santo André e São Bernardo do Campo lideram o ranking

O site de relacionamento AshleyMadison realizou um levantamento e divulgou o ranking das cidades mais infiéis do Brasil. Goiânia aparece na 10ª posição. O resultado foi possível com base em dados de inscrição do site feitos no ano passado. A lista analisa as inscrições de verão de cada cidade em 2018, revelando as mais infiéis. Confira o ranking das cidades q...