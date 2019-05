Cidades Goiânia está entre as 5 cidades de projeto nacional contra homicídios anunciado por Moro Alto índice de crimes violentos fez com que cidades fossem escolhidas. Goiânia tem índice de 33 mortes para cada 100 mil habitantes

Cinco cidades integrarão o projeto-piloto do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta: Goiânia (GO), Ananindeua (PA), Paulista (PE), Cariacica (ES) e São José dos Pinhais (PR). Os nomes dos municípios foram anunciados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro nesta terça-feira (15). A informação foi dada em primeira mão e com exclusividade pelo jornalista Caio Henrique Salgado, na Coluna Giro, na edição impressa desta quarta-feira (...