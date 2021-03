Cidades Goiânia está com 99% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados Na enfermaria a taxa está em 97% dos 218 leitos ofertados

A taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva destinada a pacientes com Covid-19 está em 99%, na manhã desta quinta-feira (25), em Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 290 leitos. Na enfermaria a taxa está em 97% dos 218 leitos ofertados. No total, o município possui 508 leitos para tratamentos de pacientes com a doença. Já na red...