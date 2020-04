Goiânia é um dos 18 principais focos de transmissão do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, segundo relatório elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o combate à doença. O órgão considera que já é possível afirmar que há a presença de transmissão sustentada do vírus (Sars-CoV-2) na capital goiana, assim como em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades.

Os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) mostram que desde o dia 31 de março não têm sido registrados mais casos importados da doença na capital, apenas de transmissão comunitária. Das 177 confirmações até esta quarta-feira (15), a pasta já havia concluído a investigação de 138 casos e notou que, destes, os 22 mais recentes foram todos de pacientes que não se podia saber a origem da infecção.

O caso importado mais antigo de um paciente com sintomas de Covid-19 em Goiânia é do dia 2 de março, foi de alguém que contraiu a doença fora da capital. Já o primeiro de transmissão comunitária é de alguém que desenvolveu os sintomas no último dia 8. Cinco dias depois, tanto os casos importados como os comunitários passam a conviverem juntos, conforme os relatórios da SMS. A partir do dia 23, os pacientes que contraíram a Covid-19 fora da capital começam a rarear.

Outro fato que chama a atenção para a rapidez com que o vírus se espalhou em Goiânia é o aumento do número de bairros com casos comprovados de Covid-19. De 31 bairros no último dia 7, passou para 54 no dia 13. E se no começo do mês os registros se concentravam no eixo centro-sul da cidade, agora estão espalhados por todas as regiões, conforme O POPULAR noticiou em seu site na última terça-feira (14).

Para a Fiocruz, o avanço do novo coronavírus em Goiânia coloca a cidade como um risco para municípios vizinhos e do interior. Tanto que a fundação sugere, além das medidas de distanciamento social, que também sejam implementadas restrições a viagens intermunicipais a partir da capital, principalmente para municípios que apresentam alta vulnerabilidade social, maior contingente de população idosa, e deficiência de leitos.

O relatório aponta que em Goiás houve uma redução de 50% do fluxo intermunicipal e de 33% no contato intra-urbano, mas que há o risco agora de a transmissão seguir o padrão de mobilidade interna, entre as cidades do mesmo Estado.

Situação da capital se iguala a de grandes centros

Profissionais de saúde ouvidos pelo POPULAR concordam que a situação de Goiânia é de um ponto epidêmico, seguindo o padrão visto em todas as capitais e grandes cidades e que os dados apresentados pelos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Fiocruz já eram esperados e reforçam a preocupação com relação a serem mantidas as medidas de restrição de mobilidade e distanciamento social. Para eles é possível dizer que Goiânia está para a região metropolitana hoje assim como Brasília está para o Entorno do Distrito Federal.

O diretor de Políticas Públicas de Saúde da SMS de Goiânia, Sérgio Nakamura, diz que a rápida adoção de medidas restritivas pelo poder público ajudou com que os números não fossem ainda mais altos, mas que a prevalência de casos de transmissão comunitária era esperado e que os dados mostram que o vírus circula livremente na capital.

Pesquisadora vinculada ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG), a infectologista e epidemiologista Cristiana Toscano defende que a situação constatada por meio dos casos comprovados sinaliza a importância de se manter as restrições adotadas. “É mais um motivo para se manter as medidas de distanciamento social”, comentou.

Cristiana diz que é natural que os Estados tenham eixos de transmissão do vírus a partir dos grandes centros urbanos e que uma forma de desacelerar a interiorização do vírus é continuar seguindo as orientações para o cidadão ficar em casa.



A infectologista diz que os registros importados geralmente se concentram nas duas primeiras semanas e que após 50 casos a transmissão já é prevalentemente comunitária.

Tanto ela como Nakamura afirma que o vírus vai chegar às cidades do interior e que, inclusive, já podem estar circulando nos locais onde ainda não se tem nenhum caso comprovado ou suspeito, já que o poder público não tem feito testagem amplas para detectar o nível de contaminação nos municípios. “Têm casos em todos os Estados. Mesmo nas pequenas cidades não dá para dizer que não tenha”, disse o diretor da SMS.