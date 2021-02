Matéria em atualização (26/2/2021)

O governador Ronaldo Caiado está reunido neste momento com representantes dos 18 municípios da Região Metropolitana e do setor produtivo. O grupo procura uma ação conjunta para conter a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2) na região que corresponde à metade dos casos de Covid-19 no Estado. A proposta é fechar todas as atividades, exceto as essenciais (como hospitais).

Mais atualização em breve.