Cidades Goiânia e Aparecida começam vacinação contra Covid-19 em adolescentes Aplicação terá início na quarta-feira. Saúde na capital ainda não definiu como será a estratégia. Aparecida atenderá inicialmente a faixa de 17 anos e comorbidades. Outras 72 cidades já imunizam o grupo

A vacinação de adolescentes contra a Covid-19 começará nesta quarta-feira (15) em Goiânia e Aparecida de Goiânia. No Estado, outras 72 cidades já iniciaram a imunização do grupo. A aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos terá início nesta mesma data. “Ainda não sabemos se vamos precisar marcar agendamentos ou se vamos atender a...