Cidades Goiânia dobra de tamanho e temperatura sobe 3°C Em 30 anos, picos de temperatura subiram 3 graus Celsius na capital. No mesmo período, árvores deram lugar a concreto e asfalto

A semana que termina neste sábado (10) trouxe uma notícia quente para os goianienses: marca atingida anteriormente apenas uma vez na história, os termômetros da capital se acostumaram com temperaturas acima de 40° Celsius (C). Os picos inéditos de calor, porém, são resultado de uma elevação constante que coincide também com o aumento da chamada mancha urbana da capit...