A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 na população geral a partir de 18 anos é realizada em 50 salas de vacinação da capital nesta quarta-feira (29). Já a terceira dose em idosos a partir de 70 anos - com mais de seis meses que tomaram a segunda dose - e os imunossuprimidos com 50 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 2 de setembro podem ir a um dos nove locais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o drive-thru do shopping Passeio das Águas. Para esses grupos não é necessário agendamento.

Os adolescentes de 12 a 14 anos com comorbidades, portadores de deficiência, gestantes e puérperas, e aqueles de 15 a 17 anos, seguem sendo atendidos em oito pontos de vacinação por meio do agendamento no site e aplicativo da Prefeitura de Goiânia. Pessoas com a segunda dose marcada para o dia 29 ou em atraso podem ir a um dos 15 locais com atendimento para pedestres e no drive-thru do Passeio das Águas, todos por demanda espontânea.

O Centro Municipal de Vacinação (CMV) segue com a aplicação, sem agendamento, da primeira e segunda dose nas gestantes e puérperas.