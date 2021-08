Dando continuidade à vacinação contra a Covid-19, Goiânia disponibiliza 18 postos para aplicação da primeira dose nesta segunda-feira (30). São 17 pontos fixos espalhados pela capital que atendem mediante agendamento (vagas preenchidas até o dia 1º), mais o drive-thru do shopping Passeio das Águas, onde são distribuídas duas mil senhas diariamente.

A Prefeitura também antecipou a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer para quem está marcado até o dia 2 de setembro. Quem fizer parte desse grupo pode dirigir-se até as unidades de saúde espalhadas pela capital, sem necessidade de agendamento, das 8h às 17h - Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até as 16h. O comparecimento aos locais deve ser conforme as iniciais dos nomes, sendo o período matutino para iniciais de A a L, e o período vespertino para iniciais de M a Z.

As gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) podem receber as duas doses no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico. No local, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.