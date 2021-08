Pessoas com 28 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia. Em um vídeo, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) explica que os moradores nesta faixa etária devem ir até o drive-thru no Shopping Passeio das Águas. Segundo o gestor há ainda disponível 1,8 mil senhas para a vacinação.

Quem tem 28 anos aí? Abrimos a vacinação para esta faixa de idade e quem puder, já pode procurar o o drive-thru do Passeio das Águas. No período da tarde serão abertas novas vagas para agendamento pelo aplicativo e site da prefeitura. Vacine-se! pic.twitter.com/6S6yLpH8VG — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) August 9, 2021

Rogério conta ainda que no período da tarde será aberto agendamento para vacinação por meio do site da Prefeitura e no aplicativo 24. De acordo com a prefeitura serão ofertadas vagas para vacinação nesta quinta e sexta-feira e para semana que vem na segunda, terça e quarta. A prefeitura informou ainda que há doses garantidas para a vacinação no drive do Passeio das Águas até sexta-feira (13).

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<