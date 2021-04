Cidades Goiânia deverá manter flexibilização das atividades não essenciais Após reunião do prefeito Rogério Cruz com o governador Ronaldo Caiado nesta segunda-feira (12), a tendência é que haja restrições de segurança em estabelecimentos

Atualizada às 18h18 de 12/04/2021 O comércio e as atividades não essenciais em Goiânia deverão continuar funcionando normalmente a partir da próxima quarta-feira (14), quando o decreto em vigor perderá a validade. Após reunião do prefeito Rogério Cruz com o governador Ronaldo Caiado nesta segunda-feira (12), a tendência é que haja restrições de segurança nos ...