Cidades Goiânia deve atualizar sistema de cadastro de doses dentro de 10 dias Prefeitura começou neste sábado (10) a fazer o registro em tempo real das doses aplicadas em drive-thrus e pretende fazer mutirão para cadastrar as doses em atraso

A expectativa do titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, é que em 10 dias todas as doses de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) aplicadas em Goiânia estejam cadastradas no sistema do Ministério da Saúde. Além disso, Pedroso pretende fazer um mutirão para cadastrar as doses que estão em atraso. Neste sábado (10) a Prefeitura começou a faze...