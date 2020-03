Cidades Goiânia cria residência para ‘médicos da família’ Primeira turma foi aberta pela Secretaria Municipal de Saúde e vai reforçar quatro unidades da capital

Com o objetivo de especializar o atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USF), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) deu início, ontem, ao Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidades. No total, nove vagas foram abertas para a primeira turma que vai ter como base principal as unidades do Jardim Novo Planalto, Jardim Curitiba, Buena V...