Cidades Goiânia contrata médicos plantonistas Profissionais podem ter remuneração de até R$ 10 mil. Sessões de expediente podem ser de 24 ou 12 horas

A Prefeitura de Goiânia está com um novo chamamento público aberto para o credenciamento de médicos destinados a atuarem na rede municipal. As contratações são para médico clínico geral, com salário de R$10,8 mil para plantão de 24 horas semanais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os novos profissionais vão reforçar o atendimento nas unidades de urg...