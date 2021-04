Cidades Goiânia continua vacinação de idosos a partir de 61 anos e trabalhadores da saúde Nesta quarta (28) são imunizadas as pessoas cujo nome inicie com a letra D

Nesta quarta-feira (28), os idosos a partir de 61 anos cujos nomes iniciem com letra D recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Goiânia. As doses estão disponíveis em seis escolas municipais e Área I da PUC para pedestres; e em dois postos de drive thru. Nas mesmas unidades, os idosos a partir de 65 anos devem tomar a segunda dose da Coronavac marcada p...