A Prefeitura de Goiânia continuará nesta terça-feira (10) com a vacinação para pessoas com idade a partir de 28 anos no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. O atendimento acontece com distribuição de duas mil senhas a partir das 8h.

Para os demais 12 pontos de imunização da capital imunização é necessário fazer o agendamento, por meio do aplicativo Prefeitura 24Horas ou pelo site da gestão municipal, e o atendimento está previsto para 31 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que está liberada a segunda dose para pessoas com data marcada até o dia 14, sem agendamento.

Confira os postos de vacinação desta terça-feira (10)

Distrito Sudoeste

Primeira dose (com agendamento):

CIAMS Novo Horizonte

CSF RESIDENCIAL ITAIPU

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

CSF PQ. SANTA RITA

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

EM FRANCISCO MATIAS

Distrito Noroeste

Primeira dose (com agendamento):

CSF VILA MUTIRÃO:

CSF BOA VISTA

Segunda dose Pfizer e Astrazeneca (sem agendamento)

IGREJA DE CRISTO EM CÉLULAS DO JARDIM FONTE NOVA

Distrito Campinas Centro

Primeira dose (com agendamento)

CSF LESTE UNIVERSITÁRIO (UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA GRUPOS PRIORITÁRIOS)

CS CIDADE JARDIM

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

CSF CRIMÉIA OESTE

PUC – ÁREA I

Distrito Norte

Primeira dose (sem agendamento – faixa etária de 28 anos)

DRIVE THRU – SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

CIAMS URIAS

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR (AO LADO DO CSF GUANABARA I)

Distrito Oeste

Primeira dose (com agendamento)

CSF VERA CRUZ II

CS JOÃO BRAZ

CSF CERRADO IV

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

CSF SÃO FRANCISCO

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

SEST SENAT

Distrito Leste

Primeira dose (com agendamento)

UPA CHÁCARA DO GOVERNADOR

CSF RECANTO DAS MINAS GERAIS

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

UPA NOVO MUNDO

Segunda dose Astrazeneca (sem agendamento)

EM Bárbara de Souza Morais

Distrito Sul

Primeira dose (com agendamento)

CS PARQUE AMAZÔNIA

Segunda dose Astrazeneca, segunda dose de Coronavac e em atraso (sem agendamento)

ESCOLA ROTARY GOIÂNIA OESTE