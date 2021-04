Cidades Goiânia confirma fechamento de bares e restaurantes nos fins de semana Sindicato da categoria pretende discutir liberação do funcionamento aos sábados, que costuma ser de maior movimento. Também está proibido sonorização nestes estabelecimentos

Depois da publicação do decreto estadual que prevê o fechamento de todas as atividades consideradas não essenciais - inlcuindo bares e restaurantes - nos fins de semana, a prefeitura da capital divulgou que pretende seguir a regra e proibiu que esse tipo de estabelecimento abra as portas aos sábados e domingos. O Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares (Sindi...