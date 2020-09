Goiânia confirmou 340 novos casos de Covid-19 e seis mortes por complicações da doença nas últimas 24 horas. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado neste domingo (27) pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). Como há atraso de notificações não significa dizer que todas as mortes acnteceram no mesmo período. No total, o número de infectados moradores da capital já é de 54.398.

De acordo com a secretaria, 3.674 internações já foram registradas por moradores de Goiânia desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) sendo 1.638 e unidades de terapia intensiva (UTIs). Além disso, 51.329 pessoas já estão recuperadas.