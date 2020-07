Os casos confirmados para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiânia chegaram a 7.792 neste domingo (5). Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e foram divulgados por meio de boletim, no fim da tarde. No total, são 22 positivos a mais que os dados divulgados no sábado (4) e nenhum óbito foi confirmado nas últimas 24 horas na capital.

Do total de 7.792 casos, 6.558 foram considerados curados, número equivalente a 84% do total. Além disso, a SMS informa ainda que 247 pessoas se encontram internadas, 788 em isolamento domiciliar. A taxa de mortalidade é de 3%. No total, 51% dos contaminados são mulheres e 49% homens.

Levando em conta a faixa etária, a maior parte dos casos de Covid-19 na capital, (43,8%) são de adultos com idade entre 20 e 39 anos. Em seguida, 35,8%, de 40 a 59 anos. Os idosos, acima de 60 anos, concentram 15,2% dos casos com 1.192 confirmações. Também há registros de infectados com idades abaixo de 10 anos (149 casos) e de 10 a 19 anos (247 casos).

Até o momento, a média de internação foi de 10% dos casos, que dá um total de 771 pessoas. Destas, 382, precisaram de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Profissionais da Saúde

Os trabalhadores da Saúde em Goiânia somam 1.005 infectados, que corresponde a 13% do total. No topo destes profissionais estão os técnicos de enfermagem, seguidos de médicos e enfermeiros.

Sintomas

Se acordo com a SMS, em 53% dos casos da capital, os contaminados tiveram tosse; 50% tiveram febre e 24% dor de garganta. Em 21% dos confirmados também houve queixa de dor de cabeça e 16% dores musculares. Perda de olfato foi relatada por 10% das pessoas e 9% teve perda de paladar. Diarreia e desconforto respiratório foram relatados por 7% do total e 3% também teve vômito.