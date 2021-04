Cidades Goiânia confirma 13 mortes pela Covid-19 neste sábado De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 4.314 pessoas já perderam a vida para a doença na capital

Goiânia registrou neste sábado (24) 13 mortes provocadas pela Covid-19. No total, 4.314 pessoas já perderam a vida para a doença na capital. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De acordo com a SMS, 44 novos casos da doença foram confirmadas neste sábado. Com isso, a capital soma 143.445 casos de Covid-19. Na sexta-feira...