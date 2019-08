Cidades Goiânia completa 100 dias sem chuvas Tempo seco predomina na capital, com queda na umidade, incêndios florestais e poluição do ar. Calor hoje deve chegar aos 35°C e precipitações significativas, só em outubro

Goiânia completa, neste domingo (25), 100 dias sem chuvas significativas. O último registro, de acordo com o meteorologista André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), ocorreu no dia 17 de maio deste ano. Como consequência do tempo seco, a população enfrenta a queda da umidade, o aumento das temperaturas, i...