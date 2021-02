A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta terça-feira (16) a ampliação da vacinação contra a Covid-19. A partir desta quarta-feira (17), idosos com 84 anos ou mais poderão receber o imunizante.

Conforme relembra a Prefeitura, não é necessário fazer agendamento para ser vacinado. "Pelas informações do IBGE e a última Campanha Vacinação Contra H1N1, acreditamos que esse grupo seja formado por aproximadamente 2,5 mil pessoas", informa o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso.

A campanha vai durar dois dias, quarta (17) e quinta-feira (17), das 8h às 17h.

Veja os locais, com endereço:

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia– GO

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante.

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia -GO

Drive Thru Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Drive Thru Pontifícia Universidade Católica de Goiás –Área 1(atendimento para pedestres e Drive Thru)

Endereço: R. 235, 722 - Setor Leste Universitário,Goiânia – GO.