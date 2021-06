Com a chegada de 31,5 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, Goiânia ampliará a faixa etária de vacinação contra a doença para pessoas com 54 anos de idade a partir desta quarta-feira (9). Até então, a capital estava vacinando pessoas com 56 anos ou mais. Para atender ao público, a Prefeitura passará a vacinar a população com e sem agendamento.

Ainda nesta semana, a capital deve receber em torno de 20 mil doses da vacina da AstraZeneca/Oxford para também serem usadas como primeira dose. Esses imunizantes fazem parte do carregamento de 199,7 mil doses que devem chegar em Goiás nesta madrugada. A novidade foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado nesta terça-feira (8) pelo Twitter.

Sem agendamento

Junto com o início da vacinação de pessoas com 54 anos ou mais, o drive thru do Shopping Passeio das Águas, na Avenida Perimetral Norte, será reaberto. No local será atendida a população em geral, sem agendamento. O espaço contará com 12 postos e distribuídos em 12 filas sinalizadas. O atendimento será das 8 às 15 horas.

Com agendamento

Para atender as pessoas agendadas pelo aplicativo Prefeitura 24Horas, serão disponibilizados outros 20 pontos de vacinação, sendo 13 unidades de saúde, seis escolas e a Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), no Setor Leste Universitário. O atendimento será das 8 às 17 horas.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço.

Segunda dose

Os idosos que estão com a segunda dose da vacina atrasada podem receber o reforço em sete unidades de saúde distintas. Para se vacinar, além dos documentos pessoais, é preciso levar comprovante da primeira dose. A segunda dose nestes casos será aplicada somente até 11 de junho.

Confira os locais de vacinação:

Distrito Leste

- UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo

- UPA Chácara do Governador: Av. Padre Monte, S/N, Rua L-13, Lt.12

- Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo

Distrito Sudoeste

- CSF Residencial Itaipu:Rua RI 9, 08 - Qd 107 - Residencial Itaipu

- CIAMS Novo Horizonte: Av. Eng. José Martins Filho, S/N - Vila Novo Horizonte

- CSF Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita

- Escola Municipal Francisco Matias: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera

Distrito Noroeste

- CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, S/N - Boa Vista

- CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd. 91 Lt. 11 - Setor Novo Planalto

- Escola Municipal Coronel José Viana: Rua CM7 - St. Cândida de Morais

Distrito Oeste

- CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01, S/N - São Francisco

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, S/N - Conj. Vera Cruz

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Qd. 30, Bairro Goiá

Distrito Norte

- CSF Jd Guanabara I: Rua Porto Alegre, 44 - Jardim Guanabara

- Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros: Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I

Distrito Sul

- UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 - Jardim América

- Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, 389, Qd. 238, Lt.19 - Jardim América

Distrito Campinas-Centro

- CSF Leste Universitário: Rua 218 - Setor Leste Universitário

- CSF Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim

- Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário

Drive thru (sem agendamento)

Shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, nº 8303

Segunda dose em atraso

- CAIS Campinas: Rua P-30 esq. com P-26 - Setor Dos Funcionários

- CIAMS Urias Magalhães: Rua Guajajara, entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba S/N - Setor Urias Magalhães

- CAIS Bairro Goiá: Av. Santa Maria S/N - Chácara Santa Rita - Bairro Goiá

- CSF Vila Mutirão: Av. do Povo, Qd. D - Vila Mutirão

- UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, S/N, Rua L-13, Lt. 12

- UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 - Jardim América

- CIAMS Novo Horizonte: Av. Eng. José Martins Filho, S/N - Vila Novo Horizonte