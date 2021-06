A vacinação das pessoas com 59 anos em Goiânia começa nesta quinta-feira (3) e ocorrerá exclusivamente através do agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24Horas, a fim de evitar aglomerações nos pontos de vacinação.

A retomada da aplicação da primeira dose no município será possível pois na manhã desta quarta-feira (2) 194,7 mil doses da AstraZeneca devem chegar em Goiás. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) no Twitter.

Mais vacina pra nossa gente! Amanhã, 9 horas, chegam 194.750 doses da AstraZeneca. O imunizante será usado em 1ª dose. 70% por faixa etária decrescente a partir dos 59 anos. E 30% para quem tem comorbidades. #ÉporVocêQueaGenteFaz — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 1, 2021

Cerca de 40 mil doses devem ficar na capital, sendo que 30% (12 mil) serão destinadas para a continuidade da vacinação dos trabalhadores da saúde e portadores de comorbidades. As outras 28 mil doses serão destinadas para a imunização do grupo com 59 anos.

A secretária executiva da Prefeitura, Luana Ribeiro, diz que assim que as doses chegarem no município amanhã, elas passarão por uma conferência e serão destinadas para os postos de saúde para que a imunização possa ser iniciada no dia seguinte. “É um intervalo para a logística”, afirma.

Agendamento

Para o novo público elegível em Goiânia será necessário agendar o dia, horário e local da vacinação pelo aplicativo da Prefeitura, que irá indicar os locais de vacinação. O agendamento só será aberto nesta quarta, depois que as doses já estiverem em posse do município. O sistema vai levar em consideração os meses e até os dias da idade.

Quem não possui acesso a um computador, celular e/ou internet para fazer o agendamento, pode procurar a Central Humanizada de Apresentações da Covid-19 da Prefeitura.