Atualizada às 21h55

Depois de um apagão nos maiores municípios goianos, que tiveram de interromper a aplicação da primeira dose, a vacinação contra a Covid-19 terá novidades a partir desta sexta-feira (24). Goiânia já confirmou que começará a utilizar o fármaco da Janssen, o único de dose única no País, diminuirá a faixa etária para os 49 anos e incluirá todos os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI). Aparecida de Goiânia também retoma a aplicação da primeira dose a partir do meio-dia.

A aplicação da primeira dose estava paralisada nas grandes cidades porque os estoques haviam se esgotado. Nesta quinta (24), porém, chegaram 150 mil doses: 50,1 mil da Janssen e 100 mil da Coronavac. Estavam previstas para a madrugada desta sexta mais 74,8 mil doses da Pfizer. Com as 235 mil da AstraZeneca que chegaram no último domingo, serão 459,9 mil.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia buscou, na Central da Rede de Frio, ainda na quinta, parte das doses a que tinha direito. A capital ficou com 15.540 doses da Janssen e será o primeiro município goiano a aplicar esta vacina. Além disso, baixou para 49 anos a faixa etária da imunização. De acordo com a secretária-executiva da SMS, Luana Ribeiro, também serão atendidos “todos os grupos do Plano Nacional de Operacionalização que ainda não foram contemplados”. Isso inclui, por exemplo, os trabalhadores das indústrias.

Em Aparecida de Goiânia, a primeira dose contra a Covid-19 havia acabado na quinta. Até o fim da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguardava que a nova remessa do Ministério da Saúde fosse redistribuída pelo governo do Estado. Por volta das 21h00, a pasta informou que a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) enviaria novas doses na manhã desta sexta. Assim, a vacinação será retomada ao meio-dia no drive-thru da Cidade Administrativa, onde não é preciso agendamento, e nos demais postos, que exigem agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida.

Em Anápolis, o estoque para primeira dose acabou na quarta (23). A Secretaria de Saúde do município diz que “aplicou 100% das vacinas contra Covid-19 destinadas à primeira dose recebidas pelo município de Anápolis”. Para a segunda dose da Coronavac, a aplicação continua na Unidade de Saúde JK (drive-thru), Ginásio da UniEvangélica (pedestres) e Banco de Leite (pedestres). Já para o reforço com AstraZeneca, a vacinação é realizada no Ginásio da UniEvangélica (pedestres). “Assim que chegarem novas remessas, a vacinação em primeira dose será retomada”, diz a secretaria, em nota.

Logística

Ao contrário do que ocorreu em remessas anteriores, a SES-GO decidiu reter os lotes que chegaram na quinta-feira na Central da Rede de Frio. A pasta preferiu aguardar as vacinas da Pfizer, previstas chegar na madrugada desta sexta (25), antes de iniciar a distribuição. A SES-GO alega que a medida foi tomada para aproveitar melhor a logística disponível.

A SES-GO centraliza todas as remessas que chegam na Central da Rede de Frio, no Bairro Santo Antônio, em Goiânia. De lá, os imunizantes seguem para as 18 regionais. O transporte é feito, majoritariamente, por caminhões refrigerados. As exceções são os carregamentos para as unidades de Posse e Campos Belos, mais afastadas da capital. As 18 regionais são responsáveis pela entrega para cada um dos 246 municípios goianos.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, as vacinas Pfizer e Janssen têm características próprias e são destinadas a um número específico de municípios. Além disso, os caminhões que entregam os fármacos fazem rotas completas que duram, em média, dois dias. “Se enviássemos uma remessa hoje (sexta-feira, 24), o caminhão só voltaria no sábado. Da forma que fizemos, os municípios receberão mais doses de uma vez”, justifica.

A Janssen será distribuída apenas nos municípios que têm mais de 50 mil habitantes (veja quadro). Cada caixa tem dez frascos de dez doses. Além de Goiânia, eles chegarão a Aparecida, Anápolis, Rio Verde e outros. Já a Pfizer, que no início era exclusiva de Goiânia, atualmente é entregue em 146 municípios, em que as equipes foram treinadas.

Goiás muda cálculo para utilização da primeira dose

A Comissão Intergestores Biparte (CIB), que reúne a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e as secretarias municipais de saúde, deliberou pela mudança nos critérios de aplicação das vacinas contra a Covid-19. Agora, prevalecerá o critério da idade: 90% das doses serão destinadas à população em geral, por ordem decrescente de idade, e 10% a grupos vulneráveis. “Isso vai acelerar a vacinação”, acredita o secretário de Saúde Ismael Alexandrino. A exceção é Goiânia, onde 70% ficará para o uso por faixa etária e 30% às demais parcelas da população estabelecidas na organização da campanha.

A proposta do governo de Goiás é que os 10% para grupos vulneráveis sejam, inicialmente, destinados a trabalhadores da limpeza urbana, lactantes e profissionais da imprensa. Os prefeitos, contudo, terão autonomia para definir o grupo.

Goiânia, por exemplo, já começa a vacinar lactantes nesta sexta (25), no posto da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO). As interessadas terão de comprovar que deram à luz há até seis meses. “É o período de amamentação exclusiva”, explica a secretária-executiva da Secretaria Municipal de Saúde, Luana Ribeiro.

No caso de profissionais da imprensa e da limpeza urbana, haverá dias exclusivos, na semana que vem. A pasta definirá locais e documentação necessária. Aparecida de Goiânia e Anápolis ainda não decidiram como atenderão grupos específicos.