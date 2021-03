Cidades Goiânia começa a vacinar idosos a partir de 78 anos nesta terça-feira (02) Expectativa é de que 9 mil pessoas sejam atendidas em dois dias, por ordem alfabética, nos oito pontos distribuídos pela capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dá início, nesta terça-feira (02), à vacinação dos idosos a partir de 78 anos. A expectativa é de que 9 mil pessoas do grupo recebam a primeira dose do imunizante. O atendimento será feito em cinco escolas municipais e três drive thru, das 8h às 17h. O grupo será dividido por ordem alfabé...