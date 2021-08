Após novo reajuste, Goiânia já tem gasolina mais cara do País

Após novo reajuste da Petrobras, gasolina tem alta nas bombas em Goiás. O preço do litro aumentou até R$ 0,30 nas revendas goianienses no final da semana passada. O maior valor cobrado passou de R$ 6,37 para R$ 6,67. Mas, no Estado, há valores ainda maiores praticados especialmente nas regiões Nordeste e Noroeste. Segundo os postos, o reflexo para o consumidor vem do que já foi ampliado pelas distribuidoras.

Com esse cenário, Goiânia ultrapassou o Rio de Janeiro e tem o litro mais caro entre as capitais brasileiras. Isso segundo o preço médio da gasolina comum verificado no levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o período de 8 a 14 de agosto. Em comparação com a semana anterior, quando estava na segunda posição no ranking, o valor praticado na cidade goiana passou de R$ 6,33 para R$ 6,35.

Goiás tem 181 casos da gama plus da Covid-19

Goiás já tem 181 casos confirmados de infecção por coronavírus causados pela gama plus, linhagem da variante gama, que já circula de maneira comunitária e é predominante no Estado. Ela é considerada uma preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A circulação da linhagem, que ainda não teve grau de risco avaliado pelo Ministério da Saúde (MS), preocupa especialistas por conta de alto potencial de transmissão, que é semelhante ao da variante delta.

Volta às aulas tem menos alunos que o esperado em Goiânia

O retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino em Goiânia, embora ainda em modelo híbrido, contou com a presença de menos estudantes do que o reservado pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A previsão era de atender metade das turmas em sistema de rodízio, mas apenas 30% dos alunos, em média, compareceram no Ensino Infantil e 40% no Ensino Fundamental. No entanto, a SME afirma que se trata de uma quantidade esperada por ser um primeiro dia de aulas ainda em um momento de pandemia de Covid-19 e que isso seria positivo para o cumprimento dos protocolos de biossegurança acertados e até mesmo para fortalecer os cuidados nas unidades de educação.

Na última sexta-feira (13), o secretário da SME, Wellington Bessa, já havia informado que 60% dos responsáveis que estiveram nas unidades educacionais do município acenaram positivamente para o retorno das atividades presenciais. De modo que o menor número de estudantes não se tornou uma surpresa para a secretaria. O superintendente pedagógico da SME, Marcelo Ferreira, explicou que havia a preparação para o atendimento de 50% das turmas, mas que desta quantidade já havia a sinalização de responsáveis que não consentiram com o retorno presencial e ainda houve pessoas que não levaram as crianças neste primeiro dia de retomada.